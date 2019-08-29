Сыгравшая Бриенну в «Игре престолов» актриса высказалась о сцене секса с Джейме

Актриса Гвендолин Кристи, исполнившая роль Бриенны Тарт в фэнтезийном сериале «Игра престолов», прокомментировала сцену секса ее персонажа с Джейме Ланнистером, которого сыграл Николай Костер-Вальдау. Слова артистки передает People.

Эротическая сцена с участием Бриенны и Джейме происходит в восьмом, финальном сезоне саги после победы главных героев над белыми ходоками и Королем ночи. Для Бриенны это был первый сексуальный опыт.

«Лично я рада, что Бриенна решилась на этот первый сексуальный опыт. Это происходит добровольно, и мне нравится, что она раскрепощается и искренне, эмоционально на это реагирует», — призналась Кристи.

Она отметила, что ей также нравится, что выбор полового партнера для Бриенны пал на Джейме Ланнистера. Она отметила, что в финале ее персонаж остается без мужчины, однако получает важную работу на посту лорда-командующего, что тоже весьма ценно: «Все заканчивается не отношениями с мужчиной, а тем, что она исполняет свое предназначение и достигает цели».

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина.

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