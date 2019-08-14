Актриса из «Игры престолов» обвинила израильские власти в похищении дочери

Актриса Джозефин Гиллан, игравшая в сериале «Игра престолов», обвинила израильские органы опеки в похищении ее восьмимесячной дочери Глории. Она написала о случившемся на своей странице в Twitter, также выложив видео инцидента.

«У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночи похищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Эти кадры сведут с ума любого, у кого есть сердце», — написала Гиллан.

В опубликованном Гиллан ролике видно, как ее дочь Глорию уносит женщина, сопровождаемая двумя мужчинами в форменной одежде. Слышно, как кто-то протестует против действий представителей власти.

По словам Гиллан, на протяжении последних трех месяцев Глория находилась на попечении ее подруги. Сама актриса тем временем по требованию органов опеки проходила курс терапии от послеродовой депрессии.

В своей следующей публикации Гиллан пожаловалась на то, что ее не допускают к дочери, и объявила краудфандинговую кампанию в надежде собрать денег на адвоката и опротестовать действия властей. Она призналась, что в последнее время не могла работать и поэтому не может оплатить услуги юриста без посторонней помощи.

Гиллан — британская актриса, известная по роли проститутки Марель в сериале «Игра престолов». Она появлялась на экране во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и восьмом сезонах телепроекта HBO. До того, как попасть в актерский состав популярной фэнтези-драмы, она снималась в порно.

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