Сыгравшая Бриенну в «Игре престолов» актриса обсудила свое тело

Актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», обсудила стандарты красоты и то, как посторонние воспринимают ее тело, которое, по словам артистки, выбивается из общепринятых критериев. Слова актрисы передает The Independent.

Кристи подчеркнула, что важно целиком принимать себя такой, какая ты есть, особенно в том случае, если этого не делает общество. «Мне кажется, поскольку мое тело всегда вызывало кардинально противоположные реакции у людей... в этом случае пан или пропал, не так ли?» — сказала актриса.

Рост 40-летней Гвендолин Кристи составляет более 1,9 метра. «Ты либо живешь с постоянным чувством стыда из-за того, что не подходишь под требования окружающих, либо ты делаешь это своим преимуществом», — объяснила она.

В конце августа Кристи прокомментировала сцену секса ее персонажа из «Игры престолов» с Джейме Ланнистером, которого сыграл Николай Костер-Вальдау.

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