Майли Сайрус выложила агрессивное полуобнаженное фото и напугала фанатов

Американская певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram снимки, на которых предстала в коротком топике и с агрессивным выражением лица. Интернет-пользователи в комментариях посчитали, что артистка выглядит угрожающе.

How I am feeling after looking at Spotify’s “ today’s top hits” chart! @lanadelrey @arianagrande @charliesangels 📸 @vijatm Фото опубликовано @mileycyrus

«Вот так я выгляжу после того, как посмотрела на сегодняшний топ хитов в чартах Spotify!» — подписала фото Сайрус. Речь идет о композиции Don't Call Me Angel («Не называй меня ангелом»), записанной певицей совместно с Арианой Гранде и Ланой Дель Рей. Песня заняла первое место в чарте Spotify.

«Она выглядит болезненно, вот так и становится понятно, что у нее что-то не так», — написал пользователь с ником minesanmi.

«Почему твоя коленка выглядит такой злой?» — задалась вопросом nandini_b.22.

Некоторые пользователи посчитали, что виной всему наркотики, и предложили певице обратиться за помощью. Большинство комментаторов назвали внешний вид Сайрус агрессивным, но привлекательным.

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