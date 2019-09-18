Майли Сайрус выложила агрессивное полуобнаженное фото и напугала фанатов

Американская певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram снимки, на которых предстала в коротком топике и с агрессивным выражением лица. Интернет-пользователи в комментариях посчитали, что артистка выглядит угрожающе.
«Вот так я выгляжу после того, как посмотрела на сегодняшний топ хитов в чартах Spotify!» — подписала фото Сайрус. Речь идет о композиции Don't Call Me Angel («Не называй меня ангелом»), записанной певицей совместно с Арианой Гранде и Ланой Дель Рей. Песня заняла первое место в чарте Spotify.
«Она выглядит болезненно, вот так и становится понятно, что у нее что-то не так», — написал пользователь с ником minesanmi.
«Почему твоя коленка выглядит такой злой?» — задалась вопросом nandini_b.22.
Некоторые пользователи посчитали, что виной всему наркотики, и предложили певице обратиться за помощью. Большинство комментаторов назвали внешний вид Сайрус агрессивным, но привлекательным.