Майли Сайрус сделала новую татуировку после неожиданного развода с мужем

Американская певица Майли Сайрус сделала татуировку после расставания с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Фотография с ней появилась в Instagram-аккаунте тату-мастера Уинтера Стоуна.

На снимке запечатлено плечо артистки, на котором можно увидеть фразу: «Мой разум испытывал страх, но сердце ощущало свободу». Это строчка из песни The Thing американского коллектива Pixies.

«Всегда рад видеть тебя, леди! Много любви!» — подписал кадр Стоун.

Журналисты обратили внимание на новую татуировку на теле 26-летней звезды, когда та выступала на премии MTV Video Music Awards 2019. Сама знаменитость пока никак не комментировала появление новой тату.

О том, что Хемсворт подал на развод с Сайрус, стало известно 21 августа. В качестве причины он указал в бракоразводных документах неразрешимые противоречия между супругами. Предполагается, что развод будет быстрым, так как у поженившейся в декабре 2018-го пары нет детей и совместно нажитого имущества. Источник в окружении исполнительницы рассказал, что развод стал для нее полной неожиданностью.

После появления новостей о расставании в сети были опубликованы снимки, на которых Сайрус целуется с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер во время совместного отдыха в Италии на озере Комо. Позднее девушек сфотографировали в компании матери певицы Тиш Сайрус.

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