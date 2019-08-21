Муж Майли Сайрус подал на развод

Актер Лиам Хемсворт подал на развод с певицей Майли Сайрус. Об этом в среду, 21 августа, сообщает TMZ.

В качестве причины Хемсворт указал в бракоразводных документах неразрешимые противоречия между супругами. Предполагается, что развод будет быстрым, так как у поженившейся в декабре 2018-го пары нет детей и совместно нажитого имущества.

11 августа стало известно, что Хемсворт и Сайрус расстались. Артист сделал предложение певице в 2012 году, но тогда до свадьбы дело не дошло — в 2015 году они на время расстались, а 23 декабря 2018-го поженились. Хемсворт написал пост, в котором объявил о разрыве с певицей и сообщил, что не будет давать комментарии журналистам. Он пожелал бывшей возлюбленной счастья и здоровья.

После появления новостей о расставании в сети были опубликованы снимки, на которых Сайрус целуется с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Девушки вместе отдыхали в Италии на озере Комо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!