Лиам Хемсворт посвятил пост ушедшей к девушке Майли Сайрус

Австралийский актер Лиам Хемсворт опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный расставанию c певицей Майли Сайрус.

«Всем привет. Хочу сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей только здоровья и счастья в будущем. Это частное дело, и я не давал и не буду давать никаких комментариев журналистам и СМИ. Любые цитаты, которые мне приписывают, являются ложными. Мир и любовь», — написал артист.

В комментариях многие знаменитости поддержали Хемсворта. Среди них — боксер Райан Гарсия, актриса и модель Энн Кертис, актеры Райан Роттман и Том Уэллинг.

11 августа стало известно, что Хемсворт и Сайрус расстались. Артист сделал предложение певице в 2012 году, но до свадьбы так и не дошло — в 2015 году они на время расстались, а 23 декабря 2018-го поженились.

После появления новостей о расставании в сети были опубликованы снимки, на который Сайрус целуется с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Девушки вместе отдыхали в Италии на озере Комо.

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