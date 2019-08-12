Лиам Хемсворт прокомментировал разрыв с ушедшей к девушке Майли Сайрус

Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с певицей Майли Сайрус. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что 29-летнего артиста заметили, когда он отдыхал вместе со своим братом Крисом Хемсвортом в пляжном домике, расположенном в городе Байрон-Бей. С ним связался журналист Daily Mail, однако актер отказался раскрывать подробности разрыва с бывшей возлюбленной. «Вы не понимаете, каково это. Я не хочу об этом говорить, приятель», — заявил Хемсворт.

О расставании пары стало известно 11 августа. Тогда представитель Сайрус пояснил, что знаменитости приняли решение сосредоточиться на себе и своей карьере. Хемсворт сделал предложение певице в 2012 году, но до свадьбы так и не дошло — в 2015 году они на время рассталась, а 23 декабря 2018-го поженились.

После того, как было объявлено о расставании Сайрус с супругом, звезду заметили целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Папарацци смогли сфотографировать женщин во время совместного отдыха в Италии на озере Комо. Ранее певица признавалась, что испытывает сексуальное влечение к девушкам несмотря на брак с актером.

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