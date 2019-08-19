Расставшаяся с мужем Майли Сайрус познакомила мать со своей девушкой

Американская певица Майли Сайрус познакомила свою мать Тиш Сайрус со своей предполагаемой возлюбленной — блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Об этом сообщает E! News.

Они втроем отправились на обед в заведение Soho House в Лос-Анджелесе. «Они пообедали в ресторане, а затем провели в клубе два часа. Они ушли все вместе и вернулись в дом Тиш», — рассказал источник издания.

Отмечается, что все трое были одеты в повседневную одежду. На Майли Сайрус был белый топ и укороченные синие джинсы, на ее материи — серая рубашка и узкие синие джинсы, а Кейтлин Картер запечатлели в белой футболке и длинной розовой юбке.

11 августа папарацци сфотографировали Сайрус и Картер во время совместного отдыха в Италии на озере Комо. На снимках можно увидеть, что знаменитости вместе загорают у бассейна, держатся за руки и целуются. За день до этого стало известно, что Сайрус рассталась с австралийским актером Лиамом Хемсвортом, за которого она вышла замуж в декабре 2018 года.

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