Развод с мужем оказался для Майли Сайрус неожиданностью

Певица Майли Сайрус не ожидала, что ее супруг Лиам Хемсворт подаст на развод. Об этом источник из окружения артистки сообщил изданию People.

«Она не ждала такого и сейчас немного расстроена, но хорошо справляется с этим и, судя по всему, двигается дальше», — рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что у Сайрус и Хемсворта было много прекрасных моментов в совместной жизни, и певице тяжело принять тот факт, что этого больше не повторится, потому что она до сих пор «любит его за многое».

21 августа стало известно, что Хемсворт подал на развод с Сайрус, указав в качестве причины «неразрешимые противоречия» между супругами. О расставании пары сообщалось ранее в том же месяце. Помимо этого, источник рассказал, что Сайрус познакомила свою мать со своей предполагаемой возлюбленной, блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер.

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