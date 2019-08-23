Майли Сайрус подсчитала свои голые фото и рассказала об измене

Певица Майли Сайрус, ранее в августе расставшаяся с мужем Лиамом Хемсвортом, опубликовала серию постов в Twitter, в которых рассказала об употреблении наркотиков в юности, призналась в измене в ранних отношениях и подсчитала свои обнаженные фото, оказавшиеся в сети.

«Скорее всего, в интернете моих голых снимков больше, чем у любой другой женщины в истории», — предположила артистка.

Сайрус перечислила нелицеприятные события в своей жизни, признав, в частности, что изменяла своим партнерам в юности. Она вспомнила, как ее выгнали из отеля за то, что она купила для Хемсворта торт в форме пениса и облизала его. Также Сайрус напомнила, что голая качалась на шаровом таране, подразумевая съемку клипа на песню Wrecking Ball.

Певица подчеркнула, что все эти вещи происходили с ней в юности. Она отметила, что после новостей о расставании с Хемсвортом и разводе, на который подал ее супруг, многие посчитали, что разрыв между ними произошел из-за измены со стороны Сайрус. «Я могу признать многие вещи, но отказываюсь признавать, что мое замужество окончилось из-за измены. Мы с Лиамом были вместе десяток лет. Я говорила это раньше и настаиваю на своем — я люблю Лиама, и всегда буду любить его», — написала она.

21 августа стало известно, что Хемсворт подал на развод с Сайрус, указав в качестве причины «неразрешимые противоречия» между супругами. О расставании пары сообщалось ранее в том же месяце. Помимо этого, источник рассказал, что Сайрус познакомила свою мать со своей предполагаемой возлюбленной. Ранее певицу застали целующейся с девушкой.

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