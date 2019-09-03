Майли Сайрус съехалась с возлюбленной после развода с мужем

Американская певица Майли Сайрус начала жить со своей девушкой, предпринимательницей Кейтлин Картер. Об этом сообщает издание People.

«Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время вместе с Кейтлин», — рассказал источник из окружения артистки.

Отмечается, что в воскресенье пару вновь заметили во время совместного обеда в Лос-Анджелесе. С ними также была мать певицы Тиш Сайрус.

О том, что Хемсворт подал на развод с Сайрус, стало известно 21 августа. В качестве причины он указал в бракоразводных документах неразрешимые противоречия между супругами. Предполагается, что развод будет быстрым, так как у поженившейся в декабре 2018-го пары нет детей и совместно нажитого имущества.

После публикации новостей о расставании в сети были опубликованы снимки, на которых Сайрус целуется с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер во время совместного отдыха в Италии на озере Комо. Позднее появилась информация о том, что певица познакомила девушку со своей матерью.

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