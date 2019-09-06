Названы самые отвратительные поступки персонажей «Игры престолов»

Портал Screen Rant составил список худших поступков главных персонажей сериала «Игра престолов».

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

Так, худшим преступлением Джейме Ланнистера стало то, что в самой первой серии шоу он скинул Брана Старка с башни, в результате чего тот утратил возможность ходить. Что касается брата Джейме Тириона, то в статье указывается, что большую часть серий он был рассудителен и спокоен, однако в финале четвертого сезона убил своего отца Тайвина и любовницу Шаю.

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Среди всех жестоких поступков Серсеи журналисты отметили эпизод, когда она подготовилась выпить яд и дать его сыну Томмену, когда опасалась, что их крепость захватит Станнис Баратеон. Самым жестоким эпизодом с ее сыном Джоффри назвали убийство Эддарда Старка. Этот же момент стал худшим в биографии Сансы Старк — она была убеждена, что если отец сознается в измене, то Джоффри его не казнит.

Наиболее неудачным решением Робба Старка назвали предательство Уолдера Фрея, которое обернулось кровавой резней. Страшнейшим поступком Арьи Старк сочли ее угрозы сестре Сансе, а Брана Старка обвинили в смерти Ходора.

Журналисты посчитали, что Джон Сноу совершил худший поступок, когда поклялся в верности Дейенерис Таргариен, ведь именно из-за этого он начал утрачивать свой авторитет и стал предателем Севера. Что касается самой Дейенерис, то ее осудили за уничтожение Королевской Гавани, в результате которого стало окончательно ясно, что она превращается в такого же безумного правителя, каким был ее отец.

Ранее в сети был опубликован сценарий «Игры престолов». Из него стало известно, что Джон Сноу так и не простил Сансу Старк за то, что она не сохранила тайну о его происхождении.

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