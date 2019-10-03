В черновом сценарии «Игры престолов» кхал Дрого умер из-за Дейенерис

В черновом сценарии сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен в первом сезоне убивает своего мужа кхала Дрого. Об этом рассказал автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин, который выступил сценаристом шоу, передает издание Express.

Отмечается, что в итоговой версии брат героини Висерис продает ее вождю дотракийцев, ожидая, что тот поможет ему завоевать Железный трон. Когда кхал влюбляется в Мать Драконов и берет ее в жены, Висерис начинает нервничать, что условия договора так и не будут выполнены. После того как он несколько раз угрожает Дейенерис, кхал Дрого убивает его, вылив ему на голову расплавленное золото.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

Зрители помнят, что героиня хладнокровно отреагировала на смерть родственника, встав на сторону мужа. Тем не менее в первоначальной версии она затаила на предводителя дотракийцев обиду. «Когда наступит подходящий момент, она убьет своего мужа, чтобы отомстить за брата», — говорится в сценарии. Указывается, что такое развитие событий помогло бы поклонникам раньше сделать выводы о жестоком характере героини. При этом в итоговой версии Дейенерис душит раненого возлюбленного подушкой, но не из соображений мести, а чтобы облегчить его страдания.

В сентябре стало известно, что Мартин также задумывал другую судьбу для Джон Сноу и Арья Старк. Он хотел сделать этих персонажей возлюбленными, хотя в первых сезонах показано, что они являются родственниками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!