Звезду «Игры престолов» сравнили с Иисусом из-за эпатажного наряда на «Эмми»

Актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», удивила пользователей сети своим необычным нарядом на вручении премии «Эмми».

Знаменитость появилась на мероприятии в красно-белом платье от Gucci, которое напомнило образ Иисуса Христа. Некоторые начали шутить над выбором артистки, другие же восхитились ее смелостью в вопросах подбора одежды.

«Иисус идет по воде. Гвендолин Кристи идет по ковровой дорожке "Эмми"».

«Я думаю, что она единственная живая женщина, которая может носить что-то такое, клянусь. Чертова королева».

«Я люблю Гвендолин Кристи, но почему она выглядит как очень высокий Иисус?»

«Со стороны Гвендолин Кристи было смело появиться на "Эмми" в образе белого Иисуса».

Как передает Page Six, в наряде артистки также можно разглядеть отсылки к «Игре престолов». Золотая брошь в форме льва напоминает о семье Ланнистеров, к которой принадлежал возлюбленной Бриенны Джейме. Во рту у животного находится сапфир — символ родины героини, которая родилась на острове Тарт. Его также часто называют сапфировым островом из-за синих вод, окружающих его.

Ранее Кристи рассказала об отношении к своей внешности. Она подчеркнула, что важно целиком принимать себя такой, какая ты есть, особенно в том случае, если этого не делает общество. Актриса, чей рост составляет более 1,9 метра, добавила, что человек может либо жить с постоянным чувством стыда из-за несоответствия стандартам красоты, либо превратить свои недостатки в преимущества.

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