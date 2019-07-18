Сыгравшая Бриенну в «Игре престолов» актриса сама номинировала себя на «Эмми»

Актриса Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт в сериале «Игра престолов») самостоятельно внесла свою кандидатуру в список претендентов на премию «Эмми», после чего была номинирована Академией телевизионных наук и искусств в категории «Лучшая актриса второго плана». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что телеканал HBO принял решение выдвинуть на эту номинацию только Лину Хиди (Серсею Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк) и Мэйси Уильямс (Арья Старк). В категории «Лучший актер второго плана» создатели «Игры престолов» выдвинули Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Питера Динклейджа (Тирион Ланнистер).

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Отмечается, что артисты Алфи Аллен (Теон Грейджой) и Кэрис ван Хаутен (Мелисандра) также были номинированы на премию после того, как самостоятельно внесли себя в список претендентов. Для этого они заплатили вступительный взнос в размере 225 долларов.

17 июля сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми». Шоу получило 32 номинации, включая категории «Лучшая драма» и 10 актерских номинаций.

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