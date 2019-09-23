«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми». Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

Жюри отметило шоу как «лучший драматический сериал» года. Фэнтезийная сага в этой номинации конкурировала с сериалами «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

«Чернобыль» завоевал «Эмми» в трех номинациях. Он выиграл в категориях «лучший мини-сериал», «лучшая режиссура мини-сериала или фильма» и «лучший сценарий сценарий мини-сериала или фильма». Шоу соперничало с проектами «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

Материалы по теме «Это было мучительное многодневное испытание» Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей

Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к ленте и обвинили ее создателей в клевете. Телешоу также раскритиковал бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.

В мае в сети появилось видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов». На ролике видно, как Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария. После выхода последней серии поклонники потребовали переснять финальный сезон саги, который они сочли неудачным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!