Режиссер высмеянного российского сериала «Чернобыль» заявил о партизанщине

Режиссер сериала «Чернобыль» от НТВ Алексей Мурадов назвал появление трейлера в сети «какой-то партизанщиной». Его слова передает Daily Storm в четверг, 25 июля.

«Не могу подтвердить, появятся ли в сериале те материалы, которые были показы в трейлере. Но да, все это снимали мы. По поводу внезапного появления трейлера в сети ничего не могу сказать: думаю, меня бы предупредили о том, что он появится», — отметил Мурадов, добавив, что не понимает, каким образом кадры будущего шоу были слиты в интернет.

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Кинематографист отказался комментировать негативную реакцию интернет-пользователей на трейлер сериала: «Я не вижу смысла реагировать на критику работы, которая сделана лишь наполовину, даже комментировать не буду».

Ранее в четверг сообщалось, что трейлер российской версии сериала «Чернобыль» появился в сети. Проморолик высмеяли из-за киноляпа и появления в кадре агента ЦРУ, якобы замешанного в истории с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

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