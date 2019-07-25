Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети

В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль». Трехминутный ролик был размещен на YouTube-канале актера Игоря Петренко, однако к вечеру 24 июля видео исчезло, успев разойтись по видеохостингу.

Материалы по теме «Это было мучительное многодневное испытание» Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей

В комментариях на канале Александра Малькова, также разместившего трейлер, пользователи отреагировали на готовящуюся новинку компании Amalgama Studio. «Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любофффь для домохозяек»; «Нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали»; «Понятно. Американцы насрали в реактор», — пишут пользователи.

Сериал о «Чернобыле» от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. По версии IMDb, шестисерийная работа обошла по рейтингу такие сериалы, как «Игра Престолов» и «Во все тяжкие».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!