Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял русский сериал о катастрофе

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Легасова в сериале «Чернобыль» от HBO, посчитал смешным сюжет грядущего российского сериала, в котором виновником катастрофы на АЭС якобы оказывается американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Видеоинтервью с артистом опубликовано на RT.

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«Российские политики сослались на то, что сериал уничижает Советский Союз. Странное дело, ведь предполагается, что это две разные страны. Ходят слухи, что они планируют снять свой сериал об этой аварии, и в нем вину возложат на ЦРУ. Довольно забавная версия событий — во взрыве реактора обвинят ЦРУ. Не знаю, как это поможет им предстать в лучшем свете, ведь катастрофа все равно произошла. В общем, ситуация немного странная», — заявил Харрис.

Артист добавил, что никак не поймет, почему в России обиделись на сериал. «Ведь это как если бы действующее правительство ЮАР оскорбилось в ответ на высказывания, относящиеся к руководству страны времен апартеида. Ведь в современной России демократическая власть. То есть с Советским Союзом ее ничего не связывает. По идее», — усмехнулся Харрис.

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Сериал о «Чернобыле» от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города. Год спустя режиссер сериала Алексей Мурадов в интервью «Открытым медиа» раскритиковал неточности в сериале от HBO и заявил, что история об агенте ЦРУ — центральная в сюжете его проекта, подчеркнув, что они «не вешают никаких ярлыков ни на кого».

В июне 2019 года министр культуры Владимир Мединский также анонсировал создание российского полнометражного фильма и сериала о событиях в Чернобыле. В том же месяце «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к сериалу «Чернобыль» и обвинили его создателей в клевете.

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