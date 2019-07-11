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В продолжении «Очень странных дел» увидели намек на Чернобыль

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Поклонники сериала «Очень странные дела» посчитали, что сюжет четвертого сезона может затронуть катастрофу на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет Vice News.

Внимание! Далее следуют спойлеры к третьему сезону «Очень странных дел».

На эту теорию фанатов натолкнуло появление советских солдат в третьем сезоне, а также предположительное попадание одного из главных персонажей в плен к русским.

Помимо этого, каждая часть сериала затрагивала определенный сезон 1980-х с разницей в год: первая часть происходила зимой 1983-го, вторая — осенью 1984-го, третья — летом 1985-го. По такой логике, события четвертой части должны разворачиваться весной 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошла авария.

Ранее в июле сообщалось, что шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор), якобы погибший в финале «Очень странных дел», мог остаться в живых и попасть в плен к русским антагонистам сериала. Несколько намеков на это обнаружили пользователи Reddit.

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