В продолжении «Очень странных дел» увидели намек на Чернобыль

Поклонники сериала «Очень странные дела» посчитали, что сюжет четвертого сезона может затронуть катастрофу на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет Vice News.

Внимание! Далее следуют спойлеры к третьему сезону «Очень странных дел».

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На эту теорию фанатов натолкнуло появление советских солдат в третьем сезоне, а также предположительное попадание одного из главных персонажей в плен к русским.

Помимо этого, каждая часть сериала затрагивала определенный сезон 1980-х с разницей в год: первая часть происходила зимой 1983-го, вторая — осенью 1984-го, третья — летом 1985-го. По такой логике, события четвертой части должны разворачиваться весной 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошла авария.

Ранее в июле сообщалось, что шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор), якобы погибший в финале «Очень странных дел», мог остаться в живых и попасть в плен к русским антагонистам сериала. Несколько намеков на это обнаружили пользователи Reddit.

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