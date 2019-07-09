В финале «Очень странных дел» нашли намек на выживание одного из главных героев

Один из главных персонажей сериала «Очень странные дела», якобы погибший в финале, мог остаться в живых. Намек на это обнаружил пользователь Reddit под ником tierfonyellowaces.

Внимание! Далее следуют спойлеры к третьему сезону «Очень странных дел».

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Шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор) мог пережить взрыв советского лазерного аппарата в финале. В последнем эпизоде персонаж оказывается в ловушке из-за электричества, испускаемого машиной, и не может покинуть помещение. Однако в одной из сцен видно, что под аппаратом есть лестница, которая ведет на нижний этаж. Предполагается, что Хоппер мог укрыться там от взрыва. В комментариях к посту пользователи вспомнили еще один намек, подтверждающий эту версию, — в сцене после титров советские солдаты идут по коридору тюрьмы, выбирая заключенных. Один из них говорит об американце, сидящем в камере. Таким образом, Хоппер мог пережить взрыв, а после был взят в плен.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» вышел 4 июля на Netflix. Шоураннерами выступили создатели предыдущих частей, братья Даффер.

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