В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Lazy Square / YouTube

В сети появилась российская версия заставки американского мультсериала «Симпсоны». Короткометражный анимационный ролик опубликован на YouTube-канале Lazy Square.

В клипе Барт превращается в наркозависимого агрессивного гопника, Гомер — в охранника, который ворует на работе, Мардж ругается с кассирами в супермаркете, а Лиза пытается заработать денег игрой на саксофоне в подземном переходе, однако сталкивается с полицией. Автор клипа, названного «артхаусной русской версией Симпсонов», — мультипликатор и дизайнер из Москвы Алексей Семенов.

В апреле 2019 года актриса Ярдли Смит, озвучивающая Лизу Симпсон, сообщила о возможном закрытии мультсериала.

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