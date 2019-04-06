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Озвучивающая героиню «Симпсонов» актриса сообщила о закрытии сериала

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Известный американский мультсериал «Симпсоны» могут закрыть. Об этом сообщает издание Digital Spy со ссылкой на актрису Ярдли Смит, озвучивающую Лизу Симпсон.

По ее словам, недавно студия Disney приобрела компанию Fox 2000 и получила права на сериал. В связи с чем новое руководство может посчитать, что «Симпсоны» не подходят для семейного просмотра. В таком случае мультсериал скорее снимут с производства, чем изменят его концепцию.

Уточняется, что создатели анимационного проекта, который выходит в США с конца 80-х годов, обещали продлить шоу еще на два сезона. От самой студии Disney официальных комментариев пока не поступало.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. На данный момент шоу насчитывает 30 сезонов. Создатели обещали продлить его до 32-го.

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