Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию

Сценарист и продюсер знаменитого мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс рассказал о своих русских корнях. Его слова во вторник, 20 ноября, передает Федеральное агентство новостей.

Отвечая на вопрос, готов ли он переехать в Россию, Рейсс заявил, что может рассмотреть такую возможность.

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — отметил сценарист.

Ранее во вторник стало известно, что украинский танцор балета Сергей Полунин признался в любви к Путину. Многие подписчики Полунина враждебно восприняли пост. Некоторые выразили уверенность, что танцора взломали хакеры, другие посчитали, что он сошел с ума.

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