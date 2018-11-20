Сергей Полунин признался в любви к Путину и познал гнев подписчиков

Украинский танцор балета Сергей Полунин отреагировал на поздравления поклонников с днем рождения призывом «направить добрые пожелания» президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в Instagram во вторник, 20 ноября.

«По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо», — отметил Полунин.

Артист добавил, что с детства видит в президенте России свет и «всегда будет защищать его своей энергией и любовью».

Многие подписчики Полунина враждебно восприняли пост. Некоторые выразили уверенность, что танцора взломали хакеры, другие посчитали, что он сошел с ума. Часть фанатов Полунина назвала его слова «проверкой на вшивость». Артист никак не прокомментировал свой пост, который на момент написания заметки собрал около 6,5 тысячи лайков.

Сергей Полунин родился в Украинской ССР в 1989 году. С 2007 по 2012 год артист был ведущим солистом Королевского балета в Лондоне. С 2012-го по 2015-й работал в России, с 2016 года стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Он снялся в таких фильмах, как «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Красный воробей» и «Щелкунчик и четыре королевства».

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