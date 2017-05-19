Культура
 
Последние новости
Россия ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
В Новой Москве загорелось здание следственного отдела СК по ТиНАО  
Въехавший в толпу в Нью-Йорке водитель «слышал голоса»
Сборная России сыграет с канадцами в полуфинале ЧМ по хоккею
Президент Бразилии отказался уходить в отставку
Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «охотой на ведьм»
Жертвы поразившего весь мир вируса-вымогателя получили сообщения с угрозами
Популярные новости
Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7
Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером
Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей
Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
Раскрыт новый способ жить дольше

«Повторять одну и ту же роль — это так скучно»

Сергей Полунин о проблемах в балете и работе в кино

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Полунин
Сергей Полунин
Фото: Neil Hall / Reuters

В России выходит в прокат фильм «Танцовщик» Стивена Кантора — биографическая и при этом захватывающая как приключенческое кино лента о звезде мирового балета Сергее Полунине. В 19 лет — самый юный премьер английского Королевского балета, в 22 он бросил знаменитую труппу и перешел в московский театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 25 ушел и из этого театра и пустился в свободный полет, все более интересуясь кинематографом, а не балетом, что не мешает ему собирать фанатов со всего мира на редкие теперь спектакли то в Новосибирске, то в Мюнхене. Теперь ему 27; в ближайшие два года выйдут три голливудских фильма с его участием, где он занят в небольших, но важных ролях. «Танцовщик» — это пристальный взгляд на то, как талантливый человек становится балетной суперзвездой и как ему становится тесно в театре. Правда о балете как она есть. «Лента.ру» поговорила с главным героем о работе в кинематографе, проблемах в театре и импровизациях в жизни.

«Лента.ру»: Фильм называется «Танцовщик». Просто «Танцовщик», без имени. Тот Сергей Полунин, которого мы видим на экране, — это вы или все-таки персонаж художественного произведения?

Полунин: Это, конечно, то, каким меня видят режиссер и продюсер. И я не хотел навязывать собственный взгляд, не участвовал, например, в монтаже фильма. Мне было это интересно: каким меня видят люди со стороны? И когда я посмотрел «Танцовщика» целиком… История получилась правдивой. Многое я увидел как бы впервые: я не знал, что существуют какие-то детские записи, кадры, когда я был маленьким. Ты ведь забываешь какие-то моменты детства — не хочешь их помнить. И когда я смотрел, то, сидя в кресле, схватился за чью-то ногу рядом, потому что стал заново эмоционально переживать какие-то моменты. Поэтому отстраненно оценить, таков ли я на самом деле, каким меня видят другие люди, я не могу.

Вы мировая звезда в балете, но на экране вы дебютант. Насколько вам комфортно в мире кино?

Мне комфортно быть с камерой, я оживаю, когда камера присутствует. Сначала было очень необычно и не то чтобы боязно, а… знаете, такое странное ощущение — сидишь и думаешь, должен ли ты тут вообще быть? Когда рядом легендарные актеры… У меня дома висит постер фильма «Лицо со шрамом» с Мишель Пфайффер, а на съемках «Убийства в "Восточном экспрессе"» (новая версия детектива выйдет в ноябре 2017 года — прим. «Ленты.ру») я вдруг обнаруживаю, что она сидит рядом, а напротив — Уиллем Дефо! Но я быстро адаптировался. Мне всему нужно было учиться — буквально как стакан держать, когда камера проходит мимо, — но я наблюдал за коллегами и учился у них. И метод применил такой же, какой применял в балете, — я ведь на сцене никогда не продумываю партию в деталях. Я выхожу на сцену и действую по интуиции. Да, если ты принц, ты не будешь глупо бегать по сцене — положение обязывает, но какие-то детали зависят от настроения. Как партнер на тебя посмотрит, как подойдет — ты от этого отталкиваешься. Так же я действовал и в кино. Я приходил на съемочную площадку, не зная, что будет сниматься в этот день, где ты окажешься — может быть, на вокзале? В «Убийстве в "Восточном экспрессе"» — Турция, 30-е годы ХХ века, и я старался просто почувствовать атмосферу, в которой нахожусь. И я делал все неподготовленно и интуитивно, потому что я просто не знал, как готовиться. С самого начала — с просмотра на роль, это был мой первый просмотр в жизни. Ситуация не была такой «мы хотим именно тебя», людям же нужно было понять, могу ли я вообще разговаривать в кадре. Это было очень сложно для самолюбия.

В фильмах последнего времени, когда заходит речь о балете, часто звучит мотив интриг, проблем в театре. Насколько это в вашей жизни присутствовало?

Я стараюсь избегать сплетен и интриг. Я просто физически плохо себя чувствую, когда начинаются какие-то шепотки. Люди в театре очень хорошие, светлые, но да — есть много негатива, и возникает он из-за того, что все сражаются за одну роль. 150 или 200 человек метят на одну и ту же позицию, в любой момент тебе могут дать роль и роль отнять — в такой ситуации сложно всем, и артистам, и руководителям труппы. Получается не командная работа, а каждый сам за себя. Поэтому я бы хотел, чтобы в балете было как в опере в Европе: на каждый спектакль собирают состав артистов, у каждого свой контракт. Сделать так же в балете — например, в «Жизели» всем прописать, кто какую роль будет исполнять, кто граф, кто крестьянин. Чтобы все все знали. Так в опере делают, так делают в кино — и только в балете какая-то каша-малаша.

Когда вы были в штате театра Станиславского и Немировича-Данченко, ваши коллеги часто говорили, что не видят вас в репетиционных залах. Вы действительно выходите на сцену без репетиций?

Я не репетирую, но занимаюсь у станка, делаю класс каждый день. То есть у меня не было такого, чтобы я пропустил день, не позанимавшись. Но повторять одну и ту же роль — это так скучно. Я выхожу на свое соло и танцую его каждый раз иначе — зрители видят его впервые, и для меня самого это соло становится сюрпризом. Я могу иногда полтора или два года не вспоминать какую-то роль, а потом просто выйти на сцену и думать: получится или не получится? Это подогревает во мне интерес к сцене. Мне, наверное, повезло: мое тело хорошо запоминает. Если я чему-то научился, то мне не надо повторять, чтобы воспроизвести. Поэтому я просто прислушиваюсь к своему телу. В одном я, конечно, был неправ: я не учитывал, как нравится работать партнерше. То есть я думал: если мне не надо повторять — значит, и ей не надо. Это была ошибка.

В кино без подготовки, в театре без репетиций, а вообще жизнь как таковая — это для вас некоторый выстроенный план или всегда импровизация?

Я считаю, что правильнее импровизировать. Правильнее доверять жизни, доверять космосу, что даст тебе дорогу и правильных людей. И я верю, что если довериться жизни, то не может быть, что она тебя не направит в нужный момент. Не надо продумывать все заранее — я не понимаю людей, у которых график расписан на три года вперед. Ты не оставляешь жизни шанса сделать тебе сюрприз. А я не знаю, где буду через четыре дня. В Тибете такое же мировоззрение: живи — и сама жизнь даст тебе правильные возможности.

Несколько месяцев назад было объявлено, что в июне вы возвращаетесь в Королевский балет, но вы только что отказались от этих выступлений. Балетоманы в Лондоне просто рыдают. Почему так происходит — почему вы отказываетесь от уже обещанных спектаклей?

Дело не в том, почему я отказываюсь. Проблема в том, зачем я соглашаюсь. Вот в чем ошибка. Когда начинаешь думать головой, а не сердцем, когда не прислушиваешься к себе, то вдруг соглашаешься на какие-то вещи. А чем ближе событие — тем лучше чувствуешь, что делать этого не стоит. И возникает момент, когда тебе ни совесть, ни сердце не позволяют что-то сделать, а голова уже шесть месяцев назад дала согласие. Я дал себе слово с этого момента всегда прислушиваться к тому, что говорит сердце, и всегда доверять своей интуиции, а не размышлять, хорошо это будет или плохо. Тогда не возникнет таких ситуаций.

Ваш мини-балет Take Me To Church на YouTube посмотрело более 19 миллионов человек. Собираетесь ли вы продолжать работу над такими небольшими историями для интернета?

Да, мы пытаемся найти правильный подход, и есть интересные идеи, одну из них я хочу осуществить в России. Но я хочу, чтобы это было естественно, потому что было предложение сделать серию с крупным лейблом, брать какие-то песни, последовательно ставить на них танцы. Но когда задана последовательность — это уже не искусство, я бы не хотел так работать. Ситуация должна развиваться естественно.

«Мы пытаемся»... «Мы» — это кто?

Моя команда, с которой я сделал в марте Project Polunin в Лондоне: продюсер Габриэль Тана, юрист Дэвид Бенкс, который занимается всеми бумагами, мой ассистент Татьяна Токарева, которая не просто ассистент, она делает все, что необходимо — ищет нужных людей, например. И мои друзья, которых вы видите в фильме «Танцовщик», — тоже часть проекта. Я собираю группу людей, которые любят танец и хотят его продвигать, которые будут заниматься не только мной, но и другими танцовщиками. Я хочу создать свой фонд, чтобы раскручивать танец, чтобы снимать фильмы про танец, чтобы снимать балеты — как «Спартак», например, но снимать не как трансляцию спектакля, а как фильм. Я ищу средства и помощников для этого дела. Мне очень помогает худрук балета Баварской оперы Игорь Зеленский — он светлый человек, он как отец многим танцовщикам и действительно любит танец.

Сейчас выходит на экраны «Танцовщик», где мы можем увидеть вас танцующим, потом будут другие фильмы, уже совсем никакого отношения к балету не имеющие. Есть ли шанс увидеть вас в театре?

Да, примерно следующей весной. Мы будем сотрудничать с режиссером Григорием Добрыгиным. Я недавно ходил на спектакль Михаила Барышникова о Бродском и вот что понял: да, балет энергетически очень мощная вещь, но драма — это что-то более личное, более камерное. При этом в Лондоне на балете иногда овация длится 40 минут, а в драматическом театре артисты на один поклон вышли — и разошлись. Но если драму и балет совместить, может получиться очень мощная смесь. Я хочу что-то такое попробовать. В маленьком пространстве — театр и танец.

Беседовала Анна Гордеева

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:11 18 мая 2017

Чем дело началось

Канны-2017. День 1. Фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста
23:23 18 мая 2017

Cаксофонист Игорь Бутман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

19:14 18 мая 2017

В Севастополе пройдет офицерский бал «Герой нашего времени»

19:53 18 мая 2017

На Каннском кинофестивале впервые показали фильм в формате VR

Культура
 — 
09:00 18 мая 2017
Хулио Иглесиас

«Автокатастрофа сделала меня другим человеком»

Хулио Иглесиас о любви к жизни, «Евровидении» и нескромности
21:03 18 мая 2017

Медики подтвердили самоубийство фронтмена Soundgarden Криса Корнелла

18:24 18 мая 2017

Моника Беллуччи схватила за волосы и поцеловала соведущего на Каннском фестивале

17:38 18 мая 2017

Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект

Культура
 — 
09:56 17 мая 2017
Сергей Сапожников «Танец»

Русская утопия

Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
18:41 18 мая 2017

Mr. Freeman выпустил первый за два года ролик

14:45 18 мая 2017

По «Ведьмаку» Сапковского снимут американский сериал

15:40 18 мая 2017

Вышел трейлер продолжения сериала «Стар Трек»

Россия
«Никакая адекватность не нужна»
Почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение», защищая свой дом
Девичий подряд
Самые яркие участницы праймериз «Единой России»
Московский ЗАГС опубликовал самые необычные имена новорожденных в этом году
Правозащитники отчитались о вывозе десятков геев из Чечни
Петр Лидов-Петровский: «Никакой трагедии здесь нет»
Почему не стоит переживать из-за большой разницы в доходах богатых и бедных
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
Синоптики пообещали москвичам похолодание до ноля градусов на следующей неделе
Все материалы
Мир
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии
Власти Нью-Йорка уточнили число пострадавших от наезда автомобиля на Таймс-сквер
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоСтрана 404
Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
В Харькове гомофобы избили полицейских
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
Эксперт назвал две причины запрета российских соцсетей на Украине
В Раде вновь предложили ввести визовый режим с Россией
Молдавские депутаты начали сбор подписей за импичмент президента
В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар
Все материалы
Финансы
Порок бедности
Почему граждане Перу видят красивую жизнь только на билбордах
В ЦБ отказались форсировать исламский банкинг
Рассчитан майский «индекс холостяка»
Задолженность по зарплатам в России выросла на шесть процентов
Число жалоб на финансовые организации в ЦБ выросло в полтора раза
Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до восьми процентов
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Все материалы
Бизнес
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
АИЖК начало работу над рекомендациями Счетной палаты
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Роскачество начало масштабную проверку сыра «Российский»
Глава «Роснефти» рассказал о возвращении активов «Башнефти»
Польская компания потребовала от Еврокомиссии оштрафовать «Газпром»
KIA перестала импортировать автомобили в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Россия уничтожила 98 процентов химического оружия
Судебные приставы порекомендовали жертвам коллекторов фиксировать угрозы
Двое саперов-контрактников погибли при разминировании в Чечне
Старший следователь СК Сорокин признался во взяточничестве
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Найден эффективный способ раскрасить черно-белые фотографии
Объявлена точная дата релиза игры по «Южному парку»
Google сделала российский язык программирования одним из основных
Индийский подросток собрал самый маленький спутник в мире
Все материалы
Спорт
На канадской границе
Россияне обыграли чехов и наверняка встретятся в полуфинале ЧМ с Канадой
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
Капитанская ночка
Дубль Глушакова, безумство фанатов, истерика Луческу и другие итоги тура РФПЛ
Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
Финские хоккеисты обыграли американцев на чемпионате мира
Шарапова получила приглашение на турнир в Бирмингеме
Липницкая вернулась в список кандидатов в сборную
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Канны-2017. День 1. Фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста
Сергей Полунин«Повторять одну и ту же роль — это так скучно»
Сергей Полунин о проблемах в балете и работе в кино
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
Cаксофонист Игорь Бутман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
На Каннском кинофестивале впервые показали фильм в формате VR
Медики подтвердили самоубийство фронтмена Soundgarden Криса Корнелла
Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они все чокнутые, эти русские»
Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
Жертвы поразившего весь мир вируса-вымогателя получили сообщения с угрозами
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
Храм Василия Блаженного «поглотил» Белый дом на обложке номера Time
СМИ сообщили о планах бывшего президента РБК выкупить газету The Moscow Times
Хакеры научились красть пароли Windows с помощью команды «свернуть все окна»
Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота
Все материалы
Ценности
Заведут с подсосом
Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны
Героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» стала лицом Saint Laurent
Cartier выпустил «сапфировые» сумки
Канадцы собрали самый быстрый электрический карт
Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине
Все материалы
Путешествия
Взять Казань
Чем туристу заняться в выходные в столице Татарстана
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
В Китае построили первое в мире колесо обозрения без спиц
Самолет крупнейшей украинской авиакомпании приземлился в незастывший бетон
Краснодарский губернатор нашел на пляже Анапы полосу препятствий
Король Нидерландов признался в тайном пилотировании самолетов
Все материалы
Из жизни
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Американка создала платье из 10 тысяч оберток от конфет
В США родители выпускников подрались из-за мест в церкви
Британка сделала макияж спящему возлюбленному
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Все материалы
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
На продажу выставлен тюнингованный Veyron за 2 миллиона долларов
Toyota раскрыла новую Camry для Японии
В Сети раскрыли внешность нового Infiniti QX50
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы