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04:34, 1 июля 2025Экономика

Иранская компания предложила полностью выкупить Астраханский порт

«Ъ»: Иранская компания может полностью выкупить Астраханский порт
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Иранская компания Nasim Bahr Kish, которая владеет более 53 процентами акций Астраханского порта, может полностью выкупить этот актив, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, компания направила остальным акционерам предложение о покупке акций. Более 25 процентами из них владеет «Ростех».

Как отмечает издание, вероятно сделка планируется под долгосрочные инвестиции в порт. Через него идет торговля России и Ирана. В частности, это зерно и масло, а также лесные грузы.

В январе посол Ирана в России Казем Джалали допустил, что Москва и Тегеран могут побить рекорд по объему двусторонней торговли в текущем году благодаря договору о партнерстве.

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