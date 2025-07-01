Иранская компания предложила полностью выкупить Астраханский порт

«Ъ»: Иранская компания может полностью выкупить Астраханский порт

Иранская компания Nasim Bahr Kish, которая владеет более 53 процентами акций Астраханского порта, может полностью выкупить этот актив, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, компания направила остальным акционерам предложение о покупке акций. Более 25 процентами из них владеет «Ростех».

Как отмечает издание, вероятно сделка планируется под долгосрочные инвестиции в порт. Через него идет торговля России и Ирана. В частности, это зерно и масло, а также лесные грузы.

В январе посол Ирана в России Казем Джалали допустил, что Москва и Тегеран могут побить рекорд по объему двусторонней торговли в текущем году благодаря договору о партнерстве.