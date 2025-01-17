Иран предсказал рекордный объем торговли с Россией благодаря новому договору

Посол Ирана Джалали: Тегеран и Москва могут побить рекорд по объему торговли

Москва и Тегеран могут побить рекорд по объему двусторонней торговли в текущем году благодаря новому договору о партнерстве. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

«В настоящее время мы ведем друг с другом серьезную работу по ряду направлений в сфере экономики. Одна из них — мы сейчас подписываем договор о стратегическом [партнерстве], и этот договор может облегчить и ускорить часть [процессов в] наших экономических отношениях, вторая — наше сотрудничество в БРИКС, третья — наше сотрудничество в ШОС», — заявил Джалали.

17 января президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудят обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье. На грядущих переговорах стороны коснутся ключевых вопросов глобальной и региональной безопасности, представляющих взаимный интерес.

В октябре прошлого года Путин заявил, что наблюдается рост товарооборота России и Ирана. По словам Путина, это хорошая тенденция, хотя нынешний подъем в торговле двух стран «не отыграл определенное падение». Снижение товарооборота в 2023 году, на которое указал глава государства, произошло на фоне его взлета до рекордных отметок, произошедшего в 2022-м.