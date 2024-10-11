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14:17, 11 октября 2024Экономика

Путин рассказал о хорошей тенденции в торговле России и Ирана

Путин: товарооборот России и Ирана показывает рост

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

В 2024 году наблюдается рост товарооборота России и Ирана, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, это хорошая тенденция, хотя нынешний подъем в торговле двух стран «не отыграл определенное падение прошлого года».

Снижение товарооборота в 2023 году, на которое указал глава государства, произошло на фоне его взлета до рекордных отметок, произошедшего в 2022-м. Тогда уже по итогам октября объемы российско-иранской торговли превысили показатели предыдущего, которые тоже достигли исторических максимумов.

При этом в первом квартале 2024 года страны нарастили объем двусторонней торговли почти в полтора раза к январю-марта 2023-го (на 48 процентов), отмечали в правительстве РФ.

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      Дмитрий Воронин
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