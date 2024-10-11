Президент Ирана принял приглашение Путина приехать в Россию

Президент Ирана Пезешкиан принял предложение Путина приехать в Россию с визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан с благодарностью принял предложение российского лидера Владимира Путина приехать в Россию с официальным визитом. Приглашение прозвучало в ходе двусторонней встречи глав государств в Ашхабаде, сообщает РИА Новости.

Президент Ирана сказал, что воспользуется приглашением российского президента.

Ранее президент России встретился со своим иранским коллегой в Ашхабаде. Эти переговоры стали первой личной встречей Путина и Пезешкиана с момента вступления иранского президента в должность. Ранее государственные лидеры провели один разговор по телефону. По данным помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе встречи политики намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке.