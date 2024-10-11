Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Ашхабаде. Об этом сообщает ТАСС.

Эти переговоры стали первой личной встречей Путина и Пезешкиана с тех пор, как иранский президент вступил в должность. Ранее государственные лидеры провели один разговор по телефону.

По данным помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе встречи политики намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Российскую сторону представляют Ушаков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы МИД России Михаил Галузин.

11 октября российский лидер прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», а также переговоров с Пезешкианом.