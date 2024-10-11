Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:34, 11 октября 2024Россия

Путин прибыл в Туркменистан

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Туркменистана Ашхабаде политик примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Также в ходе визита в Туркменистан Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главной темой переговоров будут отношения Москвы и Тегерана, стороны также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Украины призвал не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» президента России Владимира Путина во время визита в Туркменистан. В заявлении ведомство называет российского лидера «военным преступником», на которого выдан ордер Международного уголовного суда.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Возможность исполнения требований Зеленского по Украине оценили словами «почти без шансов»

      В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по Украине

      В Германии полиция начала масштабную операцию из-за поджогов

      Путин прибыл в Туркменистан

      Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок и капусты

      Президент Сербии объяснил подписание осуждающей Россию декларации

      В России высказались о реакции Зеленского на отказ Байдена от встречи

      Премьер Италии назвала сроки проведения конференции по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше