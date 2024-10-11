Президент РФ Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Туркменистана Ашхабаде политик примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Также в ходе визита в Туркменистан Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главной темой переговоров будут отношения Москвы и Тегерана, стороны также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Украины призвал не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» президента России Владимира Путина во время визита в Туркменистан. В заявлении ведомство называет российского лидера «военным преступником», на которого выдан ордер Международного уголовного суда.