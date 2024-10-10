Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

МИД Украины призвал Туркменистан «арестовать» Путина

МИД Украины призвал не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» президента России Владимира Путина во время визита в Туркменистан. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Telegram.

В заявлении украинский МИД называет российского лидера «военным преступником», на которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС).

Украинские дипломаты также выразили надежду на уважение «норм международного права» и решений МУС со стороны Ашхабада.

Ранее в Кремле рассказали о намерении Путина во время визита в Туркменистан серьезно поговорить с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, центральной темой разговора будут отношения России и Ирана.