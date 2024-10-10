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21:20, 10 октября 2024Бывший СССР

Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

МИД Украины призвал Туркменистан «арестовать» Путина

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

МИД Украины призвал не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» президента России Владимира Путина во время визита в Туркменистан. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Telegram.

В заявлении украинский МИД называет российского лидера «военным преступником», на которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС).

Украинские дипломаты также выразили надежду на уважение «норм международного права» и решений МУС со стороны Ашхабада.

Ранее в Кремле рассказали о намерении Путина во время визита в Туркменистан серьезно поговорить с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, центральной темой разговора будут отношения России и Ирана.

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      Глеб Палехов
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