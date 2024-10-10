В Кремле рассказали о намерении Путина серьезно поговорить с президентом Ирана

Песков: у Путина и его иранского коллеги Пезешкиана состоится серьезный разговор

У российского лидера Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана состоится серьезный разговор в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием, тоже будет на повестке дня. В любом случае будет серьезный разговор. Это первая встреча президентов», — сказал представитель Кремля, отметив, что центральной темой разговора будут отношения России и Ирана.

Ранее Путин одобрил предложение МИД России заключить с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Предполагается, что документ будет подписан обеими сторонами на высшем уровне.