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17:13, 10 октября 2024Мир

В Кремле рассказали о намерении Путина серьезно поговорить с президентом Ирана

Песков: у Путина и его иранского коллеги Пезешкиана состоится серьезный разговор

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

У российского лидера Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана состоится серьезный разговор в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием, тоже будет на повестке дня. В любом случае будет серьезный разговор. Это первая встреча президентов», — сказал представитель Кремля, отметив, что центральной темой разговора будут отношения России и Ирана.

Ранее Путин одобрил предложение МИД России заключить с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Предполагается, что документ будет подписан обеими сторонами на высшем уровне.

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      Виктория Кондратьева
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