Путин одобрил идею МИД России подписать договор с Ираном

Россия подпишет договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин одобрил предложение российского МИД подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИД о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российскому внешнеполитическому ведомству в ходе переговоров разрешается вносить изменения в проект документа, если они не носят принципиального характера», — отмечается в тексте распоряжения президента.

Также в документе подчеркивается, что «целесообразно осуществить подписание договора между двумя государствами на высшем уровне».

Ранее член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана Абольфазль Захраванд заявил, что президент Исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе своего официального визита в Россию подпишет договор о стратегическом партнерстве с Москвой.

