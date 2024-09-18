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20:56, 18 сентября 2024Мир

Путин одобрил идею МИД России подписать договор с Ираном

Россия подпишет договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил предложение российского МИД подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИД о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российскому внешнеполитическому ведомству в ходе переговоров разрешается вносить изменения в проект документа, если они не носят принципиального характера», — отмечается в тексте распоряжения президента.

Также в документе подчеркивается, что «целесообразно осуществить подписание договора между двумя государствами на высшем уровне».

Ранее член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана Абольфазль Захраванд заявил, что президент Исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе своего официального визита в Россию подпишет договор о стратегическом партнерстве с Москвой.

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      Дарья Устьянцева
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