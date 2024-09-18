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14:55, 18 сентября 2024Мир

Иран захотел подписать с Россией договор о стратегическом партнерстве

Президент Ирана Пезешкиан подпишет договор о стратегическом партнерстве с РФ

Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего официального визита в Россию подпишет договор о стратегическом партнерстве с Москвой. Об этом в интервью корреспонденту агентства Tasnim сообщил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана Абольфазль Захраванд.

«Иран и Россия продвигаются по пути стратегического сотрудничества, и в ходе предстоящего визита господина Пезешкиана в Россию мы увидим подписание соглашения о стратегическом партнерстве», — сказал иранский чиновник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе своего необъявленного визита в Иран передал Пезешкиану личное послание от российского лидера Владимира Путина.

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      Глеб Бажуткин
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