Иран захотел подписать с Россией договор о стратегическом партнерстве

Президент Ирана Пезешкиан подпишет договор о стратегическом партнерстве с РФ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего официального визита в Россию подпишет договор о стратегическом партнерстве с Москвой. Об этом в интервью корреспонденту агентства Tasnim сообщил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана Абольфазль Захраванд.

«Иран и Россия продвигаются по пути стратегического сотрудничества, и в ходе предстоящего визита господина Пезешкиана в Россию мы увидим подписание соглашения о стратегическом партнерстве», — сказал иранский чиновник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе своего необъявленного визита в Иран передал Пезешкиану личное послание от российского лидера Владимира Путина.