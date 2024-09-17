Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина

IRIB: Шойгу передал президенту Ирана Пезешкиану личное послание от Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе своего визита в Иран передал президенту государства Масуду Пезешкиану личное послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал IRIB.

«В ходе переговоров господин Шойгу передал президенту Пезешкиану специальное личное послание от российского лидера Путина, а также представил президенту Ирана отчет о достигнутых договоренностях», — передает телеканал.

Шойгу также провел встречу в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

Ранее Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом.