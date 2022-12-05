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09:46, 5 декабря 2022Экономика

Товарооборот России и Ирана достиг рекорда

ФТС: товарооборот России и Ирана превысил четыре миллиарда долларов в январе-октябре
СюжетСанкции против России:

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Товарооборот России и Ирана в прошлом году составил чуть более четырех миллиардов долларов, уже в январе-октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й, заявил «Известиям» заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

Экспорт взлетел на 27 процентов, а импорт — на 10 процентов. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства. Главная причина роста взаимной торговли — санкции Запада против России, сказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

В ноябре сообщалось, что страны договорились о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании. Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу.

Также Россия договорилась закупать в Иране детали и оборудование для гражданских самолетов. Тегеран находится под санкциями с 1979 года.

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Платон Щукин
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