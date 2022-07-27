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Стало известно о договоренности Ирана и России о поставках авиаоборудования

Mehr: Иран и Россия договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель управления гражданской авиации Ирана (Civil Aviation Organization, CAO) Миракбар Разави заявил, что страна подписала соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Об этом стало известно агентству Mehr News Agency.

По данным издания, документ закрепляет механизм поставок иранского оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских лайнеров ремонтными центрами исламской республики.

Помимо этого Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что у Белого дома нет доказательств покупки Россией иранских дронов.

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Марина Совина
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