США заподозрили Иран в планах передать России военные беспилотники

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: Иран планирует передать России боевые дроны

Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое подозрение высказал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения. При этом он признал, что неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию.

Кроме того, по данным Белого дома, Иран планирует обучать российские силы применению боевых беспилотников. Салливан уточнил, что первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля.

Известно, что на вооружении Ирана стоит целый ряд беспилотников. В частности, сообщалось о разведывательных БПЛА Ababil-3 и Mohajer-4B, ударных Mohajer-6 и Karrar, а также дроне-камикадзе Arash.

России перестало хватать беспилотников

В последние месяцы БПЛА в России существенно выросли в цене. В зависимости от сегмента рост составил 30-200 процентов. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка утверждают, что причиной такой динамики стал дефицит. Нехватка товара возникла после того, как китайская DJI, занимающая 90 процентов рынка «потребительских дронов», прекратила поставку в России. Дефицит усугубился из-за того, что значительную часть БПЛА выкупают частные лица для помощи силам Донецкой и Луганской народных республик в противостоянии с Украиной.

Как объяснил гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин, то, что раньше стоило миллион рублей, сейчас продается более чем за три миллиона. Купить дешевле можно за рубежом, например, в ОАЭ, но после этого их необходимо доставить в Россию. Отдельную сложность представляют и аккумуляторы для уже работающих устройств. Самолетами их перевозить запрещено, а морская и наземная логистика испытывают проблемы.

Новые инструменты армий

28 июня выяснилось, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Производителем вертолетов может стать холдинг входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России». Дрон оснастят танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами. Военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил, что сегодня в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и подобная машина была бы полезна при действиях в городских условиях или на переднем крае.

Также стало известно, что Россия изменила тактику ведения боевых действий против ВСУ. Среди прочего, войска внедряют новые технические решения, в том числе используя дроны для корректировки работы и повышения точности огня артиллерийских расчетов.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о сборе денег на «армию дронов» для Вооруженных сил страны. Проект заключается в приобретении 200 БПЛА для воздушной разведки, которые будут использоваться для контроля границ с Россией протяженностью 2470 километров.

Также Киев обладает некоторым количеством турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Впрочем, по мнению украинских операторов, эти дроны, наряду с американскими MQ-1C Grey Eagle, практически бесполезны перед лицом более эффективной российской противовоздушной обороны. «Зная российскую ПВО и дальность ракет, которые несет Grey Eagle, я даю 90-процентную вероятность того, что он будет сбит в первом же ударном вылете», — признал пилот.

Кроме того, стало известно об использовании ВСУ дронов для доставки мин. Так, 12 июля беспилотники сбросили две мины на здание рядом с Запорожской АЭС.

В арсенале российской армии начали появляться средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В частности, помимо системы «Ступор», существуют «дронобойки» семейства REX от Концерна «Калашников», а также ружья ЛПД-801 компании «Лаборатория ППШ».