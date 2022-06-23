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На Западе рассказали об изменении Россией тактики ведения боевых действий

Army Recognition заявило, что ВС РФ изменили тактику боя против ВСУ с помощью БПЛА Zala

Фото: Kalashnikov Media/ Globallookpress.com

Западное издание Army Recognition рассказало об изменении Россией тактики ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala.

Отмечается, что в ходе спецоперации российские войска внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.

«Артиллерийские подразделения российской армии используют БПЛА Zala для выполнения разведывательных задач и повышения точности огня: беспилотник позволяет обнаружить батарею 155-мм гаубиц M777 украинской армии, а затем с меткостью поразить их», — говорится в статье.

Авторы указывают, что ранее на поле боя для наведения использовались наблюдатели, но дроны позволяют более точно вычислять координаты, что ведет к повышению эффективности артиллерии и упрощению наведения на позиции противника.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в «Калашников», оказались неуязвимы для украинских военных. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защищенной линии связи.

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Марина Совина
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