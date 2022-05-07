Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных

РИА Новости: украинские РЭБ не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защиты

Российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в «Калашников», оказались неуязвимы для украинских военных. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защищенной линии связи. «Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — поделился он.

Дроны ZALA используются в том числе и для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня. Помимо них, российские военные применяют дроны-камикадзе «Куб». Украинские силы пытаются использовать против российских беспилотников РЭБ, в частности станцию «Буковель-АД».

Ранее Минобороны России показало на видео работу расчетов артиллерийских систем залпового огня «Град» и беспилотников в ходе спецоперации в Донбассе.