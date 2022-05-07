Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных

РИА Новости: украинские РЭБ не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защиты

Фото: zala-aero.com

Российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в «Калашников», оказались неуязвимы для украинских военных. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защищенной линии связи. «Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — поделился он.

Дроны ZALA используются в том числе и для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня. Помимо них, российские военные применяют дроны-камикадзе «Куб». Украинские силы пытаются использовать против российских беспилотников РЭБ, в частности станцию «Буковель-АД».

Ранее Минобороны России показало на видео работу расчетов артиллерийских систем залпового огня «Град» и беспилотников в ходе спецоперации в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России
Депутат рассказал о будущем освобожденных от националистов регионов Украины
Московский шаурмист рассказал о гордости за профессию
Названы страны-кандидаты на прекращение поставок газа из России
Илон Маск поделился планами на Twitter
Под Херсоном задержали глумившихся над телами российских солдат мародеров
Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных
США обвинили Россию в применении химического оружия в Сирии
Премьер Финляндии назвала сроки отказа от российских энергоресурсов
Оценены убытки западных банков в случае ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.