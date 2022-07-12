Беспилотники ВСУ сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС

ВГА Энергодара: беспилотники ВСУ сбросили две мины на здание около Запорожской АЭС

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию около Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

Уточняется, что украинские дроны сбросили на здание две мины калибром 120 миллиметра. В результате удара повреждена кровля и остекление. По словам собеседника агентства, пострадавших нет.

Ранее замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов обвинил ВСУ в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе.

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