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Беспилотники ВСУ сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС

ВГА Энергодара: беспилотники ВСУ сбросили две мины на здание около Запорожской АЭС

Фото: National Nuclear Energy Generating Company Energoatom / Reuters

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию около Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

Уточняется, что украинские дроны сбросили на здание две мины калибром 120 миллиметра. В результате удара повреждена кровля и остекление. По словам собеседника агентства, пострадавших нет.

Ранее замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов обвинил ВСУ в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе.

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Марина Совина
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