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В Запорожье обвинили ВСУ в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе

В МВД Запорожской области обвинили ВСУ в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью беспилотников-камикадзе. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, передает ТАСС.

Он обвинил украинских военных в намерении атаковать АЭС дронами-камикадзе польского производства, отметив, что попытка нападения была предотвращена.

«Запорожская АЭС в Энергодаре охраняется соответствующими подразделениями российскими — Росгвардии и Вооруженных сил. Охраняется она плотно и надежно, поэтому, провокации внутри АЭС исключены», — заявил Селиванов.

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Замначальника ГУ МВД также заверил, что органы правопорядка в Запорожской области работают без выходных. «Мы понимаем, что живем в регионе, где идут боестолкновения, где украинская власть специально в рамках своего так называемого национального сопротивления оставила ячейки диверсантов, схроны с оружием. Большая часть этих ячеек и схронов нами раскрывается превентивно, тем не менее опасность существует», — подчеркнул он.

Ранее Селиванов сообщал, что среди сотрудников Запорожской АЭС был выявлен украинский диверсант. По его словам, к подозреваемому нагрянули правоохранители, однако мужчина попытался оказать им вооруженное сопротивление и был ранен.

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Алевтина Запольская
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