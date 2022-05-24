Среди сотрудников Запорожской АЭС выявили украинского диверсанта

Правоохранители выявили украинского диверсанта среди сотрудников Запорожской АЭС

Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (АЭС) выявили украинского диверсанта. Пытаясь оказать сопротивление правоохранителям, мужчина начал отстреливаться и получил ранение, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова.

«Украинские СМИ врут о том, что наши правоохранители просто так расстреляли сотрудника Запорожской АЭС. На самом деле он был не только сотрудником АЭС, он был АТО-шником (АТО — антитеррористическая операция украинских войск в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), нацгвардейцем, у него дома был автомат», — рассказал Селиванов.

По его словам, когда к диверсанту нагрянули правоохранители, он попытался отстреливаться. Те в ответ открыли огонь на поражение. Селиванов подчеркнул, что мужчина не убит, но был ранен. «Теперь его лечат, с ним работают для раскрытия остальных его подельников», — заявил он.

Ранее украинская компания «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС, сообщила, что сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца доставили в больницу Энергодара с пулевыми ранениями.

В феврале Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль территорию Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме, все рабочие места сохранены.