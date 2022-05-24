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Среди сотрудников Запорожской АЭС выявили украинского диверсанта

Правоохранители выявили украинского диверсанта среди сотрудников Запорожской АЭС

Фото: Globallookpress.com

Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (АЭС) выявили украинского диверсанта. Пытаясь оказать сопротивление правоохранителям, мужчина начал отстреливаться и получил ранение, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова.

«Украинские СМИ врут о том, что наши правоохранители просто так расстреляли сотрудника Запорожской АЭС. На самом деле он был не только сотрудником АЭС, он был АТО-шником (АТО — антитеррористическая операция украинских войск в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), нацгвардейцем, у него дома был автомат», — рассказал Селиванов.

По его словам, когда к диверсанту нагрянули правоохранители, он попытался отстреливаться. Те в ответ открыли огонь на поражение. Селиванов подчеркнул, что мужчина не убит, но был ранен. «Теперь его лечат, с ним работают для раскрытия остальных его подельников», — заявил он.

Ранее украинская компания «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС, сообщила, что сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца доставили в больницу Энергодара с пулевыми ранениями.

В феврале Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль территорию Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме, все рабочие места сохранены.

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Алевтина Запольская
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