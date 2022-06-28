В России запланировали производить беспилотные ударные вертолеты

ОПК: в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 кг

В России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Производителем вертолетов может стать холдинг входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России». Беспилотники будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть как классический вертолет, и смогут нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов. В базовой комплектации вертолет будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Его также оснастят танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.

Как заявил ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, сегодня в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и подобная машина была бы полезна при действиях в городских условиях или на переднем крае.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что в России разработали композитную броню, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Комплект предназначен для вертолетов Ми-8, используемых в миротворческих миссиях ООН. Система баллистической защиты предназначена для защиты пассажиров и экипажа вертолетов Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Ее установят на вертолеты, которые используют в миротворческих миссиях.

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