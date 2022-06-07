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В России разработали защиту для вертолетов ООН

«Ростех» разработал композитную броню для вертолетов Ми-8 миротворческих миссий ООН

Фото: «Вертолеты России»

В России разработали композитную броню, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Комплект предназначен для вертолетов Ми-8, используемых в миротворческих миссиях ООН, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Систему баллистической защиты разработала «Вертолетная сервисная компания» холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Она предназначена для защиты пассажиров и экипажа вертолетов Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Систему установят на вертолеты, которые используют в миротворческих миссиях.

В «Ростехе» отметили, что в основе системы лежит отечественный негорючий композиционный материал. Он отличается от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств.

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Вес комплекта не превышает 230 килограммов. Бронирование обеспечивает защиту грузового отсека и кабины пилотов от попадания пуль стрелкового оружия вплоть до калибра 7,62 миллиметра. Комплект защиты устойчив к износу и коррозии, его можно использовать в различных климатических условиях.

В мае в России начались стендовые испытания турбовального двигателя ВК-1600В. Силовой агрегат предназначен для перспективного вертолета Ка-62.

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Даниил Иринин
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