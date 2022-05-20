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В России начались испытания двигателя для вертолета Ка-62

В России начались стендовые испытания турбовального двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России начались стендовые испытания турбовального двигателя ВК-1600В для перспективного вертолета Ка-62. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Всеволод Елисеев.

«Сейчас ведутся испытания двигателя-демонстратора. Подготовлена стендовая база, ведется изготовление опытных образцов для сертификационных испытаний. Оформление сертификата типа запланировано на 2024 год», — сообщил Елисеев на выставке HeliRussia 2022. Он отметил, что сроки и задачи по проекту разработки ВК-1600В форсируют.

Также генеральный конструктор сообщил, что для своевременного и успешного завершения работ по двигателям ВК-650В и ВК-1600В необходимо грамотно распределять производственные ресурсы. Он подчеркнул, что важно обеспечить планомерное производство узлов и комплектующих на всех предприятиях ОДК, которые участвуют в кооперации.

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Многоцелевой вертолет Ка-62 разработали на основе вертолета Ка-60. Вертолет совершил первый полет в 2016 году. Первые экземпляры Ка-62 получили французские двигатели Turbomeca Ardiden 3G. Российский двигатель ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты взлетной массой пять-восемь тонн.

В марте стало известно, что российский беспилотник вертолетного типа R-2200 могут сертифицировать в 2023 году.

В декабре 2021 года главный конструктор двигателя ВК-650В Анастасия Соловьева сообщила, что вертолет Ка-226Т с российским двигателем испытают в 2023 году.

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Даниил Иринин
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