Ка-226Т с российскими двигателями испытают в 2023 году

В 2023 году в России начнутся испытания двигателя ВК-650В на легком многоцелевом вертолете Ка-226Т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора двигателя ВК-650В «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») Анастасию Соловьеву.

«Именно в 2023 году мы встанем на Ка-226Т на летные испытания, впоследствии продолжим уже с "Ансатом" работать», — отметила она.

По словам Соловьевой, сейчас двигатель ВК-650В проходит инженерные испытания. Она подчеркнула, что силовой агрегат подтверждает принятые конструктивные решения в ходе испытаний. Сертификация двигателя запланирована на 2023 год.

Вертолет Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» (Climber). Машину отличает приспособленность к эксплуатации в условиях высокогорья. Модернизированный вертолет получил французские газотурбинные двигатели Arrius 2G1. Крейсерская скорость полета Ка-226Т составляет 220 километров в час, а взлетная масса достигает 3600 килограммов.

В ноябре в холдинге «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили о первом полете Ка-226Т. Вертолет поднялся в воздух на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов».